Esta es una invitación cordial para que nos acompañe en oración cada Domingo. Comenzaremos rezando el rosario a la 1:40PM aproximadamente y continuaremos con la Celebración Eucarística a las dos de la tarde.

This is a cordial invitation to join us in prayer in Spanish every Sunday. We will begin praying the Holy Rosary at 1:40PM approximately and continue with the Eucharistic Celebration at 2:00 PM.

Sponsored by the Catholic Student Association, a registered student organization. Posted:

2/3/2017



Originator:

Carlos Salas Sotelo



Email:

carlos.salas@ttu.edu



Department:

N/A



Event Information

Time: 2:00 PM - 3:00 PM

Event Date: 2/5/2017



Location:

St. Elizabeth's University Parish, 2316 Broadway St. Lubbock, Texas 79401



Export to MS Outlook

Categories

Student Organization