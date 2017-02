List of upcoming Online Accessibility Workshops:

February 23, 2pm ET 3Play webinar Best Practices for Accessible Instructional Videos Register: http://info.3playmedia.com/webinar-registration-02-23-2017.html February 28 3 - 4:30 pm Accessibility in a Nutshell Room 151 TLPDC Register: http://events.tlpd.ttu.edu/View/Member/ShowAllEvents.aspx March 1 2:30 - 3:30 Accessible Word Documents Room 152 TLPDC Register: http://events.tlpd.ttu.edu/View/Member/ShowAllEvents.aspx March 1 3:30 - 4:30 Accessible PowerPoints Room 152 TLPDC Register: http://events.tlpd.ttu.edu/View/Member/ShowAllEvents.aspx March 2 3 - 4:30 Using Adobe Acrobat Pro to Make Accessible PDFs Room 152 TLPDC Register: http://events.tlpd.ttu.edu/View/Member/ShowAllEvents.aspx March 23, 10am Accessibility in a Nutshell Webinar register: Info/Register Posted:

