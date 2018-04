PROGRAM:

Ludwig van Beethoven (1770-1827) Sonata for violin and piano No. 9 in A Major, op. 47 (1803) I. Adagio sostenuto - Presto II. Andante con Variazioni III. Finale. Presto Timothy Angel, violin Veniamin Blokh, piano



---INTERMISSION---



Franz Schubert (1797-1828) Fantasie for violin and piano in C Major, D. 934 (1827) I. Andante molto II. Allegretto III. Andantino IV. Allegro V. Allegretto VI. Presto

Baron Lyle, violin Veniamin Blokh, piano

4/24/2018



Originator:

Veniamin Blokh



Email:

veniamin.blokh@ttu.edu



Department:

School of Music



Event Information

Time: 8:00 PM - 9:30 PM

Event Date: 4/25/2018



Location:

Hemmle Recital Hall, TTU School of Music



