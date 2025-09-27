TTU HomeTechAnnounce

Tech Martial Arts Club Self Defense seminar

Self-Defense Seminar

 

Saturday, September 27

University Rec Center — Room 100 (Mat Room in the Basement)

3219 Main Street

 

This seminar is open to the general public. Choose from two available sessions:

 

Morning Session

10:00 AM – 12:30 PM

Paperwork begins at 9:30 AM

 

Afternoon Session

2:00 PM – 4:30 PM

Paperwork begins at 1:30 PM

 

Cost:

 

\$5 with Tech Student ID

 \$10 for non-students

 

Online registration open Saturday, September 20

 

Attire:

Wear athletic clothing. No shoes or jewelry are allowed on the mats.

 

Questions?

Email us at: [urec.martialartsclub@ttu.edu]
Posted:
9/25/2025

Originator:
Hayden Hull

Email:
hayhull@ttu.edu

Department:
N/A

