Self-Defense Seminar
Saturday, September 27
University Rec Center — Room 100 (Mat Room in the Basement)
3219 Main Street
This seminar is open to the general public. Choose from two available sessions:
Morning Session
10:00 AM – 12:30 PM
Paperwork begins at 9:30 AM
Afternoon Session
2:00 PM – 4:30 PM
Paperwork begins at 1:30 PM
Cost:
\$5 with Tech Student ID
\$10 for non-students
Online registration open Saturday, September 20
Attire:
Wear athletic clothing. No shoes or jewelry are allowed on the mats.
Questions?
Email us at: [urec.martialartsclub@ttu.edu]