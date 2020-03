Do you have a passion for CHEMISTRY? Raise your FLASK!

Summer I we will have: CHEM 1305/1105 Chemical Basics + Experiments Chemical Basics CHEM 1306/1106 Chemistry that Matters + Chemical Exp that Matter CHEM 1307/1107 Principles of CHEM I + Exp Principles CHEM I CHEM 1308/1108 Principles of CHEM II + Exp Principles CHEM II CHEM 3305/3105 Organic CHEM I + Exp Organic CHEM I CHEM 3306/3106 Organic CHEM II + Exp Organic CHEM II Summer II we will have: CHEM 1301 Introductory Chemistry CHEM 1306/1106 Chemistry that Matters CHEM 1307/1107 Principles of CHEM I + Exp Principles CHEM I CHEM 1308/1108 Principles of CHEM II + Exp Principles CHEM II CHEM 3305/3105 Organic CHEM I + Exp Organic CHEM I CHEM 3306/3106 Organic CHEM II + Exp Organic CHEM II CHEM 3341 Analytical Chemical Methods Long Summer we will have: CHEM 3201 Advanced Experimental Organic Chemistry CHEM 3310 Molecular Biochemistry

Posted:

3/2/2020



Originator:

Dorothy Dent



Email:

dorothy.dent@ttu.edu



Department:

Chemistry





Categories

Academic