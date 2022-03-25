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"Fill the Pantry" Food Drive - March 21st - 25th

HELP OUT OUR RED RAIDER COMMUNITY!

WHERE TO DONATE FOOD ITEMS:

MONDAY-THURSDAY, MARCH 21ST -24TH

  BIOLOGY BUILDING LECTURE   HALL   (LH100)

  PSYCHOLOGICAL SCIENCES BLDG (MAIN OFFICE: 117)

  CLASSICAL & MODERN LANGUAGES &LITERATURES BLDG (ROOM 207)

  HOLDEN HALL (POLITICAL SCIENCE   MAIN OFFICE: 113)

  HOLDEN HALL (SOCIOLOGY, ANTHROPOLOGY & SOCIAL WORK RM 158)

  MATH & STATISTICS (OUTSIDE ROOMS 107 & 106)

  WIND ENERGY INSTITUTE

FRIDAY MARCH 25TH

  S.U.B. NORTH PLAZA: 11 AM- 1PM


SUGGESTIONS FOR SHELF-STABLE FOOD DONATIONS:

-PROTEIN BARS/ GRANOLA BARS

-PASTA (+ GLUTEN FREE)

-CHIPS/ VEGGIE STRAWS

-MAC & CHEESE (+ GLUTEN FREE)

-CANNED ITEMS: TOMATO SAUCE, VEGETABLES, FRUIT

-OATMEAL (+ GLUTEN FREE)

-PEANUT BUTTER (+ LOW SUGAR)

-JELLY (STRAWBERRY, GRAPE, + LOW SUGAR)

-COCONUT MILK

-RICE KRISPY TREATS


FOR QUESTIONS, PLEASE CONTACT Amelia.Talley@ttu.edu OR FOODPANTRY@TTU.EDU

Website: www.depts.ttu.edu/dos/foodpantry.php


 
Posted:
3/9/2022

Originator:
Amelia Littlefield

Email:
amelia.talley@ttu.edu

Department:
Arts and Sciences

Event Information
Time: 11:00 AM - 1:00 PM
Event Date: 3/25/2022

Location:
Student Union Building - North Plaza

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