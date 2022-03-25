HELP OUT OUR RED RAIDER COMMUNITY!
WHERE TO DONATE FOOD ITEMS:
MONDAY-THURSDAY, MARCH 21ST -24TH
BIOLOGY BUILDING LECTURE HALL (LH100)
PSYCHOLOGICAL SCIENCES BLDG (MAIN OFFICE: 117)
CLASSICAL & MODERN LANGUAGES &LITERATURES BLDG (ROOM 207)
HOLDEN HALL (POLITICAL SCIENCE MAIN OFFICE: 113)
HOLDEN HALL (SOCIOLOGY, ANTHROPOLOGY & SOCIAL WORK RM 158)
MATH & STATISTICS (OUTSIDE ROOMS 107 & 106)
WIND ENERGY INSTITUTE
FRIDAY MARCH 25TH
S.U.B. NORTH PLAZA: 11 AM- 1PM
SUGGESTIONS FOR SHELF-STABLE FOOD DONATIONS:
-PROTEIN BARS/ GRANOLA BARS
-PASTA (+ GLUTEN FREE)
-CHIPS/ VEGGIE STRAWS
-MAC & CHEESE (+ GLUTEN FREE)
-CANNED ITEMS: TOMATO SAUCE, VEGETABLES, FRUIT
-OATMEAL (+ GLUTEN FREE)
-PEANUT BUTTER (+ LOW SUGAR)
-JELLY (STRAWBERRY, GRAPE, + LOW SUGAR)
-COCONUT MILK
-RICE KRISPY TREATS
FOR QUESTIONS, PLEASE CONTACT Amelia.Talley@ttu.edu OR FOODPANTRY@TTU.EDU
Website: www.depts.ttu.edu/dos/foodpantry.php