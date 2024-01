¡Bienvenido al Club de Español de Texas Tech!

Por favor, únete a nosotros para una noche en comunidad, juegos y refrescos. Vamos a llegar a conocernos unos a otros, así como repasar la información importante para el semestre de primavera.

¡Estamos deseando conoceros a todos!

Welcome to The Spanish Club at Texas Tech!

Please join us for an evening of community, games, and refreshments. We will get to know each other as well as go over our purpose and important information for the spring semester.

We look forward to meeting you all!





#YoSoyTexasTech





The Spanish Club is a registered student organization of Texas Tech University.