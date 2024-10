Sigma Delta Pi

Sociedad Nacional Honoraria Hispánica DESAFIOS DE ESTUDIANTES DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA

VIERNES, 4 DE OCTUBRE DE 6:00 A 7:00 DE LA TARDE VIA ZOOM.

ZOOM: https://texastech.zoom.us/j/96317454823?pwd=DPZjMhKcibsaFJrigQ1in7lbR8AZ1V.1

Presentada por Melissa Moreno, Presidenta

Te esperamos!

Sigma Delta Pi is a registered student organization at Texas Tech University. texastechsigmadeltapi@gmail.com Posted:

10/3/2024



Originator:

Obed Beltran



Email:

obbeltra@ttu.edu



Department:

N/A





Categories

Student Organization