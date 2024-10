¡Prepárate para vivir una experiencia única en el “Juego de la Vida”! el famoso juego de mesa. Este es tu momento para conectar con organizaciones y recursos especialidad. Premios de rifa disponibles. ¡No te lo pierdas! ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Get ready to live a unique experience in the “Game of Life , ” t he famous board game !



This is your time to connect with s pecialty organizations and resources.



Raffle prizes available.



Don't miss it! El Club Espanol is a registered student organization at Texas Tech University. Posted:

10/7/2024



Originator:

Mireya Gonzales



Email:

Mireya.Gonzales@ttu.edu



Department:

N/A



Event Information

Time: 5:00 PM - 7:00 PM

Event Date: 10/10/2024



Location:

SUB Ballroom



Student Organization