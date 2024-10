SIGMA DELTA PI SOCIEDAD NACIONAL HONORARIA HISPANICA: LAS MISIONES ESPAÑOLAS EN TEXAS PARTE II

PRESENTADO POR NANCY CLINICH, PRESIDENTA HONORARIA

VIERNES,11 DE OCUBRE DE 2024 6:00-7:00 DE LA TARDE

GOOGLE MEET: https://meet.google.com/qdu-zucd-gwf

texastechsigmadeltapi@gmail.coLm˜˜˜LL Posted:

10/11/2024



Time: 6:00 PM - 7:00 PM

Event Date: 10/11/2024



Zoom



