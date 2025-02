SIGMA DELTA PI: Los grandes inventos del mundo hispánico Viernes, 31 de enero de 2025 6:00 – 7:00 de la tarde Presentado por Melissa Moreno, presidenta Obed Beltrán, secretario

Dónde: Google Meet https://meet.google.com/fjn-xojb-dwt texastechsigmadeltapi@gmail.com

Sigma Delta Pi is a registered student organization at Texas Tech University. Posted:

1/31/2025



Originator:

Obed Beltran



Email:

obbeltra@ttu.edu



Department:

N/A



Event Information

Time: 6:00 PM - 7:00 PM

Event Date: 1/31/2025



Location:

https://meet.google.com/fjn-xojb-dwt



Export to MS Outlook

Categories

Student Organization