Highway to Health Professions Fall Series
Workshops will be offered virtually each month beginning in September throughout the Fall semester covering topics such as resumes, personal statements, and interviewing. ALL HEALTH PROFESSIONS SERVED. Learn how to tailor your approach to the specific program.

Resume Workshop

Tuesday, September 2, 2025 @ 3:00pm

Follow this link to register: 

https://teamup.com/c/w9gepa#:~:text=your%20next%20step!-,Click%C2%A0here%20to%20register!,-SundaySep%207

Personal Statement Workshop

Tuesday, October 7, 2025 @ 3:00pm

Follow this link to register:

https://events.teams.microsoft.com/event/bcbfb8d5-bf79-4c9e-b80b-b59a929c5bb0@178a51bf-8b20-49ff-b655-56245d5c173c

Interview Workshop

Tuesday, November 4, 2025 @ 3:00pm

Follow this link to register:

https://teamup.com/c/w9gepa#:~:text=nailing%20the%20interview!-,Click%C2%A0here%20to%20register!,-TuesdayNov%2011


Come if you need help with one or all topics!!
Posted:
8/26/2025

Originator:
Angie Haney

Email:
Angie.Haney@ttu.edu

Department:
University Career Center

Event Information
Time: 3:00 PM - 4:00 PM
Event Date: 9/2/2025

Location:
Virtual - Teams


