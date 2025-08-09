TTU HomeTechAnnounce

TechAnnounce
Printer friendly format
Critical Infrastructure Security Training

Invitation: Critical Infrastructure Security Training – Cohort 4

Texas Tech University’s National Wind Institute, in collaboration with industry and academic partners, invites students and professionals to join the Critical Infrastructure Security Training Program.

Who should join:

  • University/college students in CS, ECE, Mechanical, Industrial, Renewable Energy, Data Science, and related fields.
  • Industry professionals in energy, utilities, or IT infrastructure.

Program details:

Note: Seats fill quickly. If full, you may join the waiting list.

For more info: https://www.depts.ttu.edu/renewableenergy/ResearchandOpportunity/ProfessionalDevelopment/cyber.php
Contact: olatunji.adeyanju@ttu.edu | pratmand@ttu.edu
Posted:
9/8/2025

Originator:
Prathyusha Mandava

Email:
pratmand@ttu.edu

Department:
Renewable Energy Undergraduate Prog


Categories