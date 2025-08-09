Invitation: Critical Infrastructure Security Training – Cohort 4
Texas Tech University’s National Wind Institute, in collaboration with industry and academic partners, invites students and professionals to join the Critical Infrastructure Security Training Program.
Who should join:
- University/college students in CS, ECE, Mechanical, Industrial, Renewable Energy, Data Science, and related fields.
- Industry professionals in energy, utilities, or IT infrastructure.
Program details:
- Dates: Sept 8 – Nov 14, 2025
- Format: Self-paced online (via Infosec Skills) + 2 days in-person at TTU, Lubbock, TX
- Cost: $25 | Seats: 20 (first-come, first-served)
- Registration link:
Note: Seats fill quickly. If full, you may join the waiting list.
For more info:
Contact: olatunji.adeyanju@ttu.edu | pratmand@ttu.edu