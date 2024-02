El club de español organizará un evento informativo abierto para alumnos y maestros para promover el Español como una herramienta fundamental académica, profesional y cultural.

Si hablas español en casa o estás interesado en aprender eli idioma, por favor acompáñanos en una tarde llena de aperitivos y conversaciones interesantes en donde descubriremos la importancia de conectar el español a tu futuro.

Ofreceremos retratos profesionales gratuitos, así que por favor vístase apropiadamente. javascript:void(0);/*1708046359850*/

The Spanish Club is a registered student organization at Texas Tech University. Posted:

2/16/2024



Originator:

Mireya Gonzales



Email:

Mireya.Gonzales@ttu.edu



Department:

N/A



Event Information

Time: 5:30 PM - 7:00 PM

Event Date: 2/21/2024



Location:

CMLL, Salon Qualia



