TOMORROW: Mocktails and Headshots with The Spanish Club!

¡Únete a nosotros en el evento de conexiones profesionales del Club de Español!



Disfruta de refrescantes mocktails mientras conectas con profesores, obtienes

fotos profesionales para tu perfil de LinkedIn, y conoces otro estudiantes.



Además, tendremos el honor de contar con la presencia de la

presidenta del Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas y Modernas.



¡No te pierdas esta oportunidad única de impulsar tu carrera y fortalecer tus redes!



¡Te esperamos!

The Spanish Club is a registered student organization at Texas Tech University.



*extra credit opportunity for select CMLL Spanish classes* Posted:

9/10/2024



Mireya Gonzales



Mireya.Gonzales@ttu.edu



N/A



Time: 6:00 PM - 8:00 PM

Event Date: 9/11/2024



CMLL, Qualia Room (basement)



Academic

Departmental

Student Organization