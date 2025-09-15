Register for online workshops on managing data as a researcher. All sessions will take place from 1:30 – 2:30 p.m. on the following dates:
|
Data Management for Researchers
September 22
October 20
November 17
December 1
|
Data Management for Researchers (NSF, USDA, DoE)
September 23
October 21
November 18
December 2
|
Data Management for Researchers (NIH)
September 24
October 22
November 19
December 3
|
Data Management for Researchers (NEH)
September 26
October 24
November 21
December 4
Register for workshops at bit.ly/libraryonlineworkshops.
For additional questions, contact Matthew Mceniry.