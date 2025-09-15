TTU HomeTechAnnounce

TechAnnounce
Printer friendly format
Preserve, Prioritize and Promote Your Data

Register for online workshops on managing data as a researcher. All sessions will take place from 1:30 – 2:30 p.m. on the following dates: 

Data Management for Researchers


 

September 22

October 20

November 17

December 1

 

Data Management for Researchers (NSF, USDA, DoE)

 

September 23

October 21

November 18

December 2

 

Data Management for Researchers (NIH)

 

September 24

October 22

November 19

December 3

 

Data Management for Researchers (NEH)

 

September 26

October 24

November 21

December 4

 

Register for workshops at bit.ly/libraryonlineworkshops.

For additional questions, contact Matthew Mceniry.
Posted:
9/15/2025

Originator:
Marcos Rubio

Email:
marcosru@ttu.edu

Department:
Library


Categories